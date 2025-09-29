В одній з областей України струснуло землю: якої сили був землетрус (карти)

За даними сейсмологів, осередок землетрусу розташовувався у Львівській області. Поштовхи на глибині 4 кілометрів зафіксували пізно ввечері.

Related video

28 вересня о 21:46:49 в Україні стався землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Його зафіксували на глибині 4 кілометрів, джерело було розташоване в районі міста Стрий у Львівській області. За шкалою Ріхтера сила землетрусу становила 3,0 бала.

"За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних", — підкреслила пресслужба.

У Головному центрі спеціального контролю показали розташування джерела землетрусу Фото: Скриншот Землетрус стався поблизу міста Стрий на Львівщині Фото: Скриншот

Землетрус у Туреччині

Того ж дня Головний центр зареєстрував землетрус на глибині 12 кілометрів у західній частині. Він стався о 12:59:16, і його магнітуда сягнула 5,4 бала.

"За класифікацією землетрусів відноситься до сильних. Результати обробки даних надані до центральних органів державної влади та до міжнародних сейсмологічних центрів", — додали сейсмологи ГЦСК.

Нагадаємо, 29 вересня у Карпатах вже випав сніг. В Укргідрометцентрі повідомили, що в областях поки морози не очікуються, однак по країні пройдуть дощі.

За 2025 рік на острові Санторіні сталася серія потужних землетрусів, лише за кілька тижнів там зафіксували понад 28 тисяч випадків. За допомогою нової моделі ШІ вчені змогли встановити, що спричинило таку сейсмічну активність.

12 вересня у Львівській області пролунали постріли, після чого в офісі автосервісу знайшли мертвими двох чоловіків. У поліції розповіли, що сталося між вбитими й хто, найімовірніше, був винен у їхній смерті.