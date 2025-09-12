Орендар вбив власника СТО: у поліції розповіли подробиці стрільби на Львівщині

Нині у офісі автосервісу, де сталася стрільба, тривають слідчі дії. Попередньо, орендатор застрелив свого орендодавця, а потів здійснив постріл собі у груди.

У п’ятницю, 12 вересня, у селі Підрясне на Львівщині сталася стрілтьба в офісі автосервісу. Двох людей знайшли мертвими із вогнепальними пораненнями. Нині на місці працюють слідчі, які розповіли деякі подробиці, повідомляє "Суспільне".

У відділі комунікації поліції Львівської області уточнили, що за попередньою інформацією 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в орендодавця — 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі у груди. Від отриманих поранень обидва померли на місці події. Стрілянині передував конфлікт.

Також правоохоронці вилучили знаряддя вбивства – карабін "Сайга", який скеровано на експертне дослідження.

Як повідомив керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин, наразі правоохоронці вивчають записи з камери відеоспостереження. Також встановлюють і опитують свідків.

СТО, де сталась стрілянина Фото: Суспільне

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова розпочато два кримінальні провадження: за фактом умисного вбивства та за фактом самогубства (ст. 115 КК України).

