Арендатор убил владельца СТО: в полиции рассказали подробности стрельбы на Львовщине

Сейчас в офисе автосервиса, где произошла стрельба, продолжаются следственные действия. Предварительно, арендатор застрелил своего арендодателя, а потом произвел выстрел себе в грудь.

В пятницу, 12 сентября, в селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в офисе автосервиса. Двух человек нашли мертвыми с огнестрельными ранениями. Сейчас на месте работают следователи, которые рассказали некоторые подробности, сообщает "Суспільне".

В отделе коммуникации полиции Львовской области уточнили, что по предварительной информации 33-летний житель Львовского района, который арендовал помещение автосервиса, сначала выстрелил в арендодателя — 39-летнего львовянина, а затем произвел выстрел себе в грудь. От полученных ранений оба скончались на месте происшествия. Стрельбе предшествовал конфликт.

Также правоохранители изъяли орудие убийства — карабин "Сайга", который направлен на экспертное исследование.

Как сообщил руководитель Франковской окружной прокуратуры Львова Сергей Янчишин, сейчас правоохранители изучают записи с камеры видеонаблюдения. Также устанавливают и опрашивают свидетелей.

Под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры города Львова начато два уголовных производства: по факту умышленного убийства и по факту самоубийства (ст. 115 УК Украины).

