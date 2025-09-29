"П'ятий місяць літа" чи повноцінна осінь: якою погодою українців дивуватиме жовтень

Вересень, більшу частину якого можна було вважати "четвертим місяцем літа" завдяки сонцю й теплу, добігає кінця. У жовтні в Україні стане ще прохолодніше, але про ранні морози або сильні дощі з мокрим снігом поки не йдеться.

У 2015 році жовтень відзначився по-літньому теплою погодою — температура сягала +25 градусів, а на заході й +27. Журналісти ТСН 29 вересня з'ясували, чи є шанси, що цього року на українців знову чекає "п'ятий місяць літа", як було 10 років тому.

Погода на місяць: чи буде по-літньому тепло

Похолодання у жовтні пояснюється скороченням світлового дня, адже під кінець місяця сонце перебуватиме на небі вже приблизно 9,5 години. В Укргідрометцентрі прогнозують, що температура буде вищою за норму на один градусі. Середня місячна температура становитиме 7-13 градусів тепла. Місячна кількість опадів — у межах норми: 31-77 мм по країні й 74-106 мм у Карпатах.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що перша і друга половина жовтня будуть відчутно відрізнятись.

"Жовтень, на відміну від вересня, який вважається перехідним місяцем від літа до осені — це вже справжня осінь", — підкреслила вона.

Температура сягне позначки у +8 градусів й знижуватиметься далі у третій декаді жовтня. На півночі похолодання прийде вже у другий тиждень місяця, а місцями на півдні й на Закарпатті доведеться чекати аж початку листопада.

"Цього року погода у першій декаді, а, можливо, й у першій половині жовтня формуватиметься під впливом антициклону з півночі. Тому матимемо сонячні досить теплі дні і ясні прохолодні ночі, очевидно, що без опадів", — зазначила Птуха.

Для першої половини жовтня заморозки є звичним явищам. Загалом можливі "мінуси" на ґрунті, а на півночі — й у повітрі. Друга ж половина місяця відзначиться дощами — норма опадів випаде саме у ці два тижні. Температура також продовжить падати, але поки неможливо спрогнозувати, чи будуть ожеледиця й сніг.

Погода на місяць: прогноз по регіонах

Загалом, як прогнозують на погодних сайтах, у жовтні буде багато сонячних днів і мало дощових, але сподіватися на температурні рекорди не слід. В середині місяця очікується довге, але не надто тепле "бабине літо". У другій половині жовтня ймовірні заморозки, але не сніг.

На Закарпатті буде найтепліше — 16-18 градусів тепла вдень і 6-8 вночі триматимуться майже увесь місяць. Після 25 жовтня температура впаде на 3-5 градусів, а з 10-11 жовтня по третю декаду передбачається "бабине літо". У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях буде прохолодніше, лише в окремі дні денна температура підійматиметься до +15 градусів.

На Львівщині прогнозують аж чотири "бабині літа": 5-8, 10-11, 15-20 та 23-24 жовтня. В інших західних регіонах період літнього потепління посеред осені триватиме з 10 до 24 жовтня, але сонце не прогріє повітря до більш як +15 градусів. Дощів буде мало, а під кінець місяця температура впаде нижче +10.

На півночі жовтень почнеться з 9-11 градусів тепла вдень і 3-5 вночі. У перші три дні можливі незначні дощі. 5-7 жовтня у Волинській, Житомирській і Київській областях очікується сонячне "бабине літо", яке принесе температуру до +16 градусів. З 10 до 24 жовтня буде "золота осінь", в з 25 жовтня відчутно похолодає і температура впаде до +10. Небо затягне хмарами, у регіонах задощить, а вночі ймовірні заморозки.

У центральних регіонах місяць почнеться з дощів, найхолодніше буде у Вінницькій і Черкаській областях — від +12 до +14, а найтепліше у Дніпропетровській області — від +18 до +20. З 10 жовтня антициклон не довше ніж на два тижні принесе сонячну, але прохолодну погоду. "Бабине літо" закінчиться після 25 жовтня: на небо повернуться хмари, температура впаде до 7-10 градусів тепла вдень і 0-2 вночі.

На сході перший тиждень жовтня буде хмарним, але теплим та сухим. Вдень стовпчики фіксуватимуть до 20-22 градусів. З 8-10 жовтня температура почне падати і прийде "бабине літо", яке буде на 2-3 градуси холоднішим, ніж в інших областях. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +10 до +12. Вже 21 жовтня небо затягнуть хмари, і в регіони прийдуть дощі, але з 26 жовтня у Луганській і Донецькій областях знову засяє сонце. Попри це температура не перевищуватиме +6 градусів.

У південній частині країни тепла хмарна погода затримається найдовше — на два тижні, місцями можливі невеликі дощі. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +18 до +22 градусів. 9-10 жовтня буде коротке "бабине літо", а триваліше й більш прохолодне триватиме з 13 до 20 жовтня. Вдень температура вже знизиться до 14-16 тепла. Після цього похолодає на 3-4 градуси й прийдуть незначні дощі, але кінець місяця буде сухим і сонячним. Наприкінці жовтня повітря прогріватиметься вже до 9-12 градусів, а на Запоріжжі — максимум до +10.

"Фахівці Укргідрометцентру вважають, що жовтень стане місяцем контрастів: сухий і відносно теплий у першій половині і дощовий та прохолодний у другій. Інтернет-синоптики бачать жовтень іншим: на початку і в кінці місяця прогнозується здебільшого хмарна погода з опадами і сонячна, проте не дуже тепла погода в його середині", — підсумували у ЗМІ.

