Убивство підлітка на фунікулері: засуджений до довічного Косов подав апеляцію

Артем Косов, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері 7 квітня 2024 року, подав апеляцію, щоб оскаржити вердикт суду.

Косов, колишній співробітник Управління державної охорони, не згоден із вердиктом Шевченківського районного суду Києва, який визнав його винним у вересні, повідомляє "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора.

Суд обрав для чоловіка найвищу міру покарання — довічне ув'язнення. Захист Косова погодився з тяжкістю злочину, проте не визнавав інкриміноване умисне вбивство, наполягаючи на вбивстві з необережності.

В останньому слові підсудний заявив, що не хотів вбивати юнака і навіть не думав про таке. Разом з тим, він визнав провину і розкаявся.

Справа про вбивство підлітка на фунікулері: що відомо

Убивство підлітка в київському фунікулері сталося ввечері 7 квітня 2024 року. Співробітники Державного бюро розслідування повідомляли, що за даними слідства службовець Управління державної охорони штовхнув Максима Матерухіна, учня 10-А класу столичної школи №36.

Хлопець упав, розбив скло головою і отримав смертельний поріз на шиї. Він стік кров'ю за кілька хвилин до приїзду швидкої.

Свідками трагедії стали сім підлітків, які пізніше дали свідчення в суді.

Генпрокурор Руслан Кравченко підтримав обвинувачення у вбивстві 16-річного підлітка. Він вступив до групи прокурорів і представив обвинувачення в суді.

Дядько Максима, Євген Клібановський, розповідав, як рідні вбитого на фунікулері Києва підлітка проживають горе. Він повідомляв, що родичі загиблого ходять до психолога, а батьки перебувають у важкому фізичному і психологічному стані.

Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері визнав провину на засіданні суду 17 вересня 2025 року.