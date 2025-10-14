Убийство подростка на фуникулере: приговоренный к пожизненному Косов подал апелляцию

Артем Косов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере 7 апреля 2024 года, подал апелляцию, чтобы оспорить вердикт суда.

Косов, бывший сотрудник Управления государственной охраны, не согласен с вердиктом Шевченковского районного суда Киеве, который признал его виновным в сентябре, сообщает "Суспільне" со ссылкой на Офис генпрокурора.

Суд избрал для мужчины высшую меру наказания – пожизненное заключение. Защита Косова согласилась с тяжестью преступления, однако не признавала инкриминируемое умышленное убийство, настаивая на убийстве по неосторожности.

В последнем слове подсудимый заявил, что не хотел убивать юношу и даже не думал о подобном. Вместе с тем, он признал вину и раскаялся.

Дело об убийстве подростка на фуникулере: что известно

Убийство подростка в киевском фуникулере произошло вечером 7 апреля 2024 года. Сотрудники Государственного бюро расследования сообщали, что по данным следствия служащий Управления государственной охраны толкнул Максима Матерухина, ученика 10-А класса столичной школы №36.

Парень упал, разбил стекло головой и получил смертельный порез на шее. Он истек кровью за несколько минут до приезда скорой.

Свидетелями трагедии стали семь подростков, которые позже дали показания в суде.

Генпрокурор Руслан Кравченко поддержал обвинение в убийстве 16-летнего подростка. Он вступил в группу прокуроров и представил обвинение в суде.

Дядя Максима, Евгений Клибановский, рассказывал, как родные убитого на фуникулере Киева подростка проживают горе. Он сообщал, что родственники погибшего ходят к психологу, а родители находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере признал вину на заседании суда 17 сентября 2025 года.