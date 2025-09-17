"Мне придется с этим жить": подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере признал вину

В деле о гибели 15-летнего Максима Матерухина, который умер в апреле 2024 года на киевском фуникулере, прозвучали новые признания. Обвиняемый Артем Косов во время судебного заседания сообщил, что признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он подчеркнул, что не планировал лишать жизни несовершеннолетнего и не имел для этого никаких мотивов.

По информации ТСН, слушание состоялось в Шевченковском районном суде столицы. Косов объяснил, что не ожидал, что его действия могут завершиться трагедией. Он подчеркнул, что для него трудно осознавать сам факт того, что из-за его поступков погиб человек.

Обвиняемый отметил, что с первых дней после происшествия испытывал сочувствие к семье погибшего парня. По его словам, смерть подростка разрушила не только одну жизнь, а сразу две судьбы.

Косов также сообщил, что его родители пытались установить контакт с семьей Максима, однако их предложения были отклонены. Он признал, что понимает боль и возмущение потерпевшей стороны.

"Были некоторые переживания, волнения по поводу того, что погиб человек, ребенок. Это впервые в жизни у меня сложилась такая ситуация. Я не мог ни предвидеть, ни даже осознать, что такие действия будут иметь такие ужасные последствия — будут причиной, что погиб ребенок. Да, мне очень жаль, она молодая, она должна была учиться. И этим поступком не только одна жизнь калечится — это калечится две жизни, две судьбы", — отметил он.

Подсудимый добавил, что в день трагедии при нем действительно было оружие, однако он не планировал его применять и не намеревался кого-то убивать. По его словам, события 7 апреля стали трагической случайностью, которая привела к непоправимым последствиям.

"Мне очень обидно, что родителям Максима, к сожалению, придется с этим жить. И мне придется с этим жить. Я себя раскаиваю за эти действия, которые повлекли такие последствия. Мне не хотелось убивать, лишать кого-то жизни. То, что там было огнестрельное оружие — было. Я его не применял. Намерения применять также не было. Намерения убить не было. Я не проснулся с мыслью, чтобы лишить кого-то жизни. Да, это был обычный день, как и все. Все должны были вернуться домой и продолжить свою жизнь. И то, что произошло — это трагическая случайность, которая, к сожалению, привела к большим последствиям. Очень большим. И мне жаль, что так оно произошло", — добавил Косов.

Убийство подростка на фуникулере — ключевые моменты

Напомним, что 7 апреля 2024 года на станции фуникулера в Киеве произошел трагический инцидент. По данным следствия, служащий Управления государственной охраны во время конфликта толкнул подростка. Парень упал, ударился головой о стекло и разбил его. Осколки нанесли смертельный порез шеи, от которого он скончался на месте.

Уже на следующий день, 8 апреля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Задержанного сразу отстранили от службы. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Родные погибшего до сих пор переживают тяжелую утрату. По словам дяди парня Евгения Клибановского, родители находятся в очень тяжелом физическом и психологическом состоянии. Мать вынуждена постоянно принимать успокоительные, к ней приходят подруги и даже незнакомые люди, чтобы поддержать. Она настолько подавлена, что не может общаться с адвокатом, этим занимается отец.

Также в этом году состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве 10-классника Максима Матерухина на киевском фуникулере. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что суд продлил арест обвиняемого на 60 суток без права залога, а справедливым наказанием по делу должно стать пожизненное заключение.