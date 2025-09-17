"Мені доведеться з цим жити": підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері визнав провину

У справі щодо загибелі 15-річного Максима Матерухіна, який помер у квітні 2024 року на київському фунікулері, прозвучали нові зізнання. Обвинувачений Артем Косов під час судового засідання повідомив, що визнає свою провину та шкодує про скоєне. Він наголосив, що не планував позбавляти життя неповнолітнього і не мав для цього жодних мотивів.

За інформацією ТСН, слухання відбулося у Шевченківському районному суді столиці. Косов пояснив, що не очікував, що його дії можуть завершитися трагедією. Він підкреслив, що для нього важко усвідомлювати сам факт того, що через його вчинки загинула людина.

Обвинувачений зазначив, що з перших днів після події відчував співчуття до родини загиблого хлопця. За його словами, смерть підлітка зруйнувала не лише одне життя, а одразу дві долі.

Косов також повідомив, що його батьки намагалися встановити контакт із сім’єю Максима, проте їхні пропозиції були відхилені. Він визнав, що розуміє біль та обурення потерпілої сторони.

"Були деякі переживання, хвилювання з того приводу, що загинула людина, дитина. Це вперше в житті в мене склалася така ситуація. Я не міг ні передбачити, ні навіть усвідомити, що такі дії матимуть такі жахливі наслідки — будуть причиною, що загинула дитина. Так, мені дуже шкода, вона молода, вона мала вчитися. І цим вчинком не лише одне життя калічиться — це калічиться два життя, два долі", — зазначив він.

Підсудний додав, що у день трагедії при ньому справді була зброя, однак він не планував її застосовувати і не мав наміру когось убивати. За його словами, події 7 квітня стали трагічною випадковістю, яка призвела до непоправних наслідків.

"Мені дуже прикро, що батькам Максима, на жаль, доведеться з цим жити. І мені доведеться з цим жити. Я себе каю за ці дії, які спричинили такі наслідки. Мені не хотілося вбивати, позбавляти когось життя. Те, що там була вогнепальна зброя — була. Я її не застосовував. Наміру застосовувати також не було. Наміру вбити не було. Я не прокинувся з думкою, щоб позбавити когось життя. Так, це був звичайний день, як і всі. Всі мали повернутися додому і продовжити своє життя. І те, що сталося — це трагічна випадковість, яка, на жаль, призвала до великих наслідків. Дуже великих. І мені прикро, що так воно сталося", — додав Косов.

Вбивство підлітка на фунікулері — ключові моменти

Нагадаємо, що 7 квітня 2024 року на станції фунікулера в Києві стався трагічний інцидент. За даними слідства, службовець Управління державної охорони під час конфлікту штовхнув підлітка. Хлопець упав, ударився головою об скло та розбив його. Уламки завдали смертельного порізу шиї, від якого він помер на місці.

Вже наступного дня, 8 квітня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Затриманого одразу відсторонили від служби. Нині він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рідні загиблого досі переживають важку втрату. За словами дядька хлопця Євгена Клібановського, батьки перебувають у дуже тяжкому фізичному та психологічному стані. Мати змушена постійно приймати заспокійливі, до неї приходять подруги й навіть незнайомі люди, аби підтримати. Вона настільки пригнічена, що не може спілкуватися з адвокатом, цим займається батько.

Також цього року відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство 10-класника Максима Матерухіна на київському фунікулері. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що суд продовжив арешт обвинуваченого на 60 діб без права застави, а справедливим покаранням у справі має стати довічне ув’язнення.