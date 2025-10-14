Трагедія у Львівській області: у дитячому будинку за день померли двоє сиріт, деталі

Чотирирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик, обидва сироти, померли в один день у Будинку дитини №1 у Львові, який входить до складу Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям.

В обох дітей були проблеми зі здоров'ям, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

У спецзакладі, де сталася трагедія, отримують допомогу діти, позбавлені батьківського піклування, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки.

Смерть дітей-сиріт: що відомо

Чотирирічна дівчинка померла 22 вересня. У документах зазначено, що смерть стала наслідком вроджених захворювань. Правоохоронці почали розслідування за статтею 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Того ж дня померла ще одна дитина — 11-місячний хлопчик. Ще в лютому прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо його матері за фактами нанесення дитині тілесних ушкоджень середньої тяжкості (частина 1 статті 121 та частина 1 статті 122 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування з'ясувалося, що жінка побила малюка, коли тому був лише місяць від народження. Унаслідок побоїв він зазнав тяжких каліцтв: черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа.

Після виписки з лікарні хлопчика відправили в Будинок дитини.

За три тижні після його смерті, 14 жовтня суд задовольнив клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи, а матері, яка побила новонародженого, можуть висунути ще одне обвинувачення.

Також порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

До справи долучилася і влада. Як повідомили у Львівській обласній раді, у Будинку дитини проводять перевірку за участю прокуратури та поліції.

Першими про смерть дітей у комунальному медичному закладі повідомили журналістка Ольга Вітак і правозахисниця Галина Янко. За їхньою інформацією, про те, що трапилося, не повідомили поліцію.

"Що стосується смерті хлопчика, питань теж багато. Дитина отримала травми від рідної мами ще у 2024 році, чому вона перебувала з травмами, від яких могла померти в дитячому будинку, а не в лікарні? А чи надавалася взагалі достатня допомога цій дитині? Коли пані Ольга Вітак сказала діагнози, то мене шокувало, як таку дитину взагалі могли з лікарні виписати і віддати в будинок дитини?!" — написала Янко.

