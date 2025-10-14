Трагедия во Львовской области: в детском доме за день умерли двое сирот, детали

Четырехлетняя девочка и 11-месячный мальчик, оба сироты, скончались в один день в Доме ребенка №1 во Львове, который входит в состав Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям.

У обоих детей были проблемы со здоровьем, сообщили во Львовской областной прокуратуре.

В спецзаведении, где произошла трагедия, получают помощь дети, лишенные родительской опеки, имеющие поражение центральной нервной системы и нарушение психики.

Смерть детей-сирот: что известно

Четырехлетняя девочка скончалась 22 сентября. В документах указано, что смерть стала следствием врожденных заболеваний. Правоохранители начали расследование по статье 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей).

В тот же день умер еще один ребенок – 11-месячный мальчик. Еще в феврале прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении его матери по фактам нанесения ребенку телесных повреждений средней тяжести (часть 1 статьи 121 и часть 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования выяснилось, что женщина избила малыша, когда тому был всего месяц от рождения. В результате побоев он получил тяжелые увечья: черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа.

После выписки из больницы мальчика отправили в Дом ребенка.

Спустя три недели после его смерти, 14 октября суд удовлетворил ходатайство прокурора о назначении еще одной судебно-медицинской экспертизы, а матери, избившей новорожденного, могут предъявить еще одно обвинение.

Также возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

К делу подключились и власти. Как сообщили во Львовском областном совете, в Доме ребенка проводят проверку с участием прокуратуры и полиции.

Первыми о смерти детей в коммунальном медицинском учреждении сообщили журналистка Ольга Витак и правозащитница Галина Янко. По их информации, о случившемся не уведомили полицию.

"Что касается смерти мальчика, вопросов тоже много. Ребенок получил травмы от родной мамы еще в 2024 году, почему он находился с травмами, от которых мог умереть в детском доме, а не в больнице? А оказывалась ли вообще достаточная помощь этому ребенку? Когда госпожа Ольга Витак сказала диагнозы, то меня шокировало, как такого ребенка вообще могли из больницы выписать и отдать в дом ребенка?!" – написала Янко.

