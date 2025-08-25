Ребенок умер: на Киевщине 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю девочку
В Киевской области 7-летний мальчик случайно застрелил 6-летнюю соседскую девочку. Это случилось во время игры. Девочка скончалась от полученных травм.
Инцидент произошел в Бориспольском районе Киевской области 23 августа. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области 24 августа.
Правоохранители выяснили, что дети играли в доме, где проживает 7-летний мальчик. Во время игры ребенку попало в руки охотничье ружье.
Когда мальчик взял ее в руки, то случайно произвел выстрел в сторону соседской девочки. В результате у ребенка была ранена рука и девочка потеряла сознание.
Выяснилось, что охотничье ружье принадлежит отцу мальчика. По предварительной информации местного медиа "Вести", оружие не было зарегистрировано.
Пострадавшая 6-летняя девочка от травм, которые получила из-за выстрела, умерла в карете скорой помощи.
Владельца ружья правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту инцидента было открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
В отношении отца мальчика, который стрелял в девочку, полиция начала уголовное производство по факту "злостного невыполнения родительских обязанностей" в уходе за ребенком. Также открыто уголовное производство в отношении мужчины из-за небрежного хранения огнестрельного оружия, повлекшего трагедию.
На момент публикации правоохранители продолжают вести следственные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
