Дитина померла: на Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну дівчинку

У Київській області 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну сусідську дівчинку. Це трапилося під час гри. Дівчинка померла від отриманих травм.

Інцидент трапився у Бориспільському районі Київської області 23 серпня. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Київської області 24 серпня.

Правоохоронці з'ясували, що діти гралися у будинку, де проживає 7-річний хлопчик. Під час гри дитині потрапила у руки мисливська рушниця.

Коли хлопчик взяв її до рук, то випадково здійснив постріл у бік сусідської дівчинки. Внаслідок цього у дитини була поранена рука й дівчинка втратила свідомість.

Національна поліція України

З'ясувалося, що мисливська рушниця належить батькові хлопчика. За попередньою інформацією місцевого медіа "Вісті", зброя не була зареєстрованою.

Постраждала 6-річна дівчинка від травм, яких зазнала через постріл, померла у кареті швидкої допомоги.

Власника рушниці правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Щодо батька хлопчика, який стріляв у дівчинку, поліція почала кримінальне провадження за фактом "злісного невиконання батьківських обов'язків" у догляді за дитиною. Також відкрито кримінальне провадження щодо чоловіка через недбале зберігання вогнепальної зброї, що спричинило трагедію.

На момент публікації правоохоронці продовжують вести слідчі дії та встановлюють усі обставини інциденту.

