Підготовка евакуаційних автобусів для Києва: у Кличка спростовують

У Київській міській державній адміністрації спростували раніше поширену ЗМІ інформацію про нібито підготовку автобусів для евакуації населення.

Фразу маніпулятивно вирвано з контексту, йдеться в офіційному повідомленні КМДА в соцмережах.

"Київ не готує автобуси для евакуації населення! Фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і перебудовою транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проектом переобладнання автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених", — заявила влада.

В адміністрації також попросили медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію, яка провокує панічні настрої серед людей.

Нагадаємо, раніше керівник апарату міської адміністрації Дмитро Загуменний в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів, що Київ готує запуск евакуаційних автобусів, які б оперативно вивозили людей у разі надзвичайних ситуацій.

Також повідомлялося, що Київ може затопити, як Одесу.