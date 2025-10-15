Подготовка эвакуационных автобусов для Киева: у Кличко опровергают

В Киевской городской государственной администрации опровергли ранее распространенную СМИ информацию о якобы подготовке автобусов для эвакуации населения.

Фраза манипулятивно вырвана из контекста, говорится в официальном сообщении КГГА в соцсетях.

"Киев не готовит автобусы для эвакуации населения! Специалисты автотранспортного предприятия КГГА, работающие над ремонтом и переустройством транспортных средств по заказу военных, среди прочего, работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненых", – заявили власти.

В администрации также попросили медиа и блогеров не распространять недостоверную информацию, которая провоцирует панические настроения среди людей.

Напомним, ранее руководитель аппарата городской администрации Дмитрий Загуменный в интервью "Вечернему Киеву" рассказал, что Киев готовит запуск эвакуационных автобусов, которые бы оперативно вывозили людей в случае чрезвычайных ситуаций.

