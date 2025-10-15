КГГА готовит эвакуационные автобусы на случай чрезвычайной ситуации в Киеве: что известно

В Киеве местные власти рассматривают варианты экстренного спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. В частности КГГА планирует подготовить автобусы для эвакуации населения.

О работе над проектом эвакуационных автобусов в Киеве рассказал руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный в интервью "Вечернему Киеву", опубликованном 14 октября. По его словам, сейчас для этой инициативы ищут финансирование.

"Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление", — сказал чиновник.

По его словам, все столичные коммунальные предприятия сейчас работают с учетом военных приоритетов и по возможности помогают Вооруженным силам Украины. В частности "Киевмедспецтранс", который обеспечивает работу карет экстренной медицинской помощи, приобщается также к поддержке военных.

Напомним, председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик 9 октября сообщал, что в Киеве построят мобильные и противорадиационные укрытия, каждое из которых будет вмещать от 20 до 50 человек. городские власти определили 26 приоритетных локаций.

10 октября городской голова Киева Виталий Кличко предупредил о новых ударах ВС РФ и призвал жителей столицы запасаться теплыми вещами, продуктами, водой и аптечками и заряжать павербанки.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября заявил, что украинская разведка обнаружила план РФ в Беларуси. По его словам, россияне планируют в дальнейшем эксплуатировать белорусскую территорию в военных целях.