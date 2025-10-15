КМДА готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайної ситуації у Києві: що відомо

У Києві місцева влада розглядає варіанти екстреного порятунку людей у випадку надзвичайних ситуацій. Зокрема КМДА планує підготувати автобуси для евакуації населення.

Про роботу над проєктом евакуаційних автобусів у Києві розповів керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний в інтерв'ю "Вечірньому Києву", опублікованому 14 жовтня. За його словами, наразі для цієї ініціативи шукають фінансування.

"Наразі також працюємо над проєктом евакуаційних автобусів для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій. Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям", — сказав посадовець.

За його словами, всі столичні комунальні підприємства зараз працюють з урахуванням воєнних пріоритетів і за можливості допомагають Збройним силам України. Зокрема "Київмедспецтранс", який забезпечує роботу карет екстреної медичної допомоги, долучається також до підтримки військових.

Нагадаємо, голова Оболонської РДА Кирило Фесик 9 жовтня повідомляв, що у Києві збудують мобільні і протирадіаційні укриття, кожне з яких вміщуватиме від 20 до 50 осіб. міська влада визначила 26 пріоритетних локацій.

10 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко попередив про нові удари ЗС РФ і закликав жителів столиці запасатися теплими речами, продуктами, водою й аптечками та заряджати павербанки.

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня заявив, що українська розвідка виявила план РФ у Білорусі. За його словами, росіяни планують надалі експлуатувати білоруську територію у військових цілях.