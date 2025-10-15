Розвідка виявила план РФ у Білорусі: Зеленський доручив попередити союзників

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала дані про новий російський план використання території Білорусі у військових цілях. Глава держави наголосив, що деталі наразі не розголошуються, але партнери України будуть поінформовані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) виявила план Російської Федерації щодо подальшої військової експлуатації території Білорусі. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами Зеленського, доповідь керівника СЗР Олега Іващенка засвідчила зростання активності Росії на території Білорусі. Президент підкреслив, що Україна наразі не розкриватиме деталі отриманих розвідувальних матеріалів, однак усі держави, яким може загрожувати нова російська стратегія, будуть завчасно поінформовані.

"Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", — зазначив президент.

Раніше у Києві повідомляли, що Росія перекидає на білоруські полігони техніку та особовий склад під виглядом участі у маневрах. Українські аналітики розцінюють це як частину гібридної стратегії Кремля для тиску на Україну та країни НАТО.

Як нещодавно повідомляв Фокус, збройні Сили Білорусі переводять у стан повної бойової готовності.

Фокус також писав, що у кінці вересня влада Естонії звернулася до своїх громадян із закликами утриматися від поїздок у Білорусь, аргументувавши це тим, що ситуація під час перебування на території країни "може стати вкрай неприємною".