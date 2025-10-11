Збройні Сили Білорусі переводять у стан повної бойової готовності, — Міноборони РБ

Білоруські військові структури розпочали масштабну перевірку, що охоплює різні рівні управління та підрозділи. Маневри мають на меті оцінити готовність армії діяти у разі загострення безпекової ситуації.

У Збройних силах Білорусі розпочався комплекс заходів із перевірки бойової готовності. Рішення ухвалене за дорученням Головнокомандувача — президента країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Під час перевірки низка підрозділів буде приведена у вищі ступені бойової готовності, здійснить висування у визначені райони та виконає завдання, передбачені розпорядженням.

Процес проходить під керівництвом Державного секретаріату Ради безпеки Білорусі.

Нагадаємо, у кінці вересня влада Естонії звернулася до своїх громадян із закликами утриматися від поїздок у Білорусь, аргументувавши це тим, що ситуація під час перебування на території країни "може стати вкрай неприємною". За кілька днів до цього Польща також закликала своїх громадян не їздити у Білорусь, а тих, хто вже там, негайно покинути країну.

Зокрема, на робочому столі президента Білорусі Олександра Лукашенка помітили зменшену модель російського ракетного комплексу "Орешник". Вона потрапила в кадр пропагандистського каналу "Пул Первого", коли білоруський лідер днями зустрічався в Мінську з прем'єр-міністром Киргизстану Адилбеком Касималієвим.

29 вересня Лукашенко заявив про загрозу "втрати всієї України", якщо Київ не прийме мирну пропозицію Росії. Володимир Зеленський у відповідь назвав його "досить літньою людиною".