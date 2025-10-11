Вооруженные Силы Беларуси переводят в состояние полной боевой готовности, — Минобороны РБ

Белорусские военные структуры начали масштабную проверку, охватывающую различные уровни управления и подразделения. Маневры имеют целью оценить готовность армии действовать в случае обострения ситуации с безопасностью.

В Вооруженных силах Беларуси начался комплекс мероприятий по проверке боевой готовности. Решение принято по поручению Главнокомандующего — президента страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

Во время проверки ряд подразделений будет приведен в высшие степени боевой готовности, осуществит выдвижение в определенные районы и выполнит задачи, предусмотренные распоряжением.

Процесс проходит под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси.

Напомним, в конце сентября власти Эстонии обратились к своим гражданам с призывами воздержаться от поездок в Беларусь, аргументировав это тем, что ситуация во время пребывания на территории страны "может стать крайне неприятной". За несколько дней до этого Польша также призвала своих граждан не ездить в Беларусь, а тех, кто уже там, немедленно покинуть страну.

В частности, на рабочем столе президента Беларуси Александра Лукашенко заметили уменьшенную модель российского ракетного комплекса "Орешник". Она попала в кадр пропагандистского канала "Пул Первого", когда белорусский лидер на днях встречался в Минске с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

29 сентября Лукашенко заявил об угрозе "потери всей Украины", если Киев не примет мирное предложение России. Владимир Зеленский в ответ назвал его "достаточно пожилым человеком".