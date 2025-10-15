Разведка выявила план РФ в Беларуси: Зеленский поручил предупредить союзников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки Украины получила данные о новом российском плане использования территории Беларуси в военных целях. Глава государства подчеркнул, что детали пока не разглашаются, но партнеры Украины будут проинформированы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба внешней разведки Украины (СВР) обнаружила план Российской Федерации по дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

По словам Зеленского, доклад руководителя СВР Олега Иващенко показал рост активности России на территории Беларуси. Президент подчеркнул, что Украина пока не будет раскрывать детали полученных разведывательных материалов, однако все государства, которым может угрожать новая российская стратегия, будут заблаговременно проинформированы.

"Олег Иващенко доложил о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", — отметил президент.

Ранее в Киеве сообщали, что Россия перебрасывает на белорусские полигоны технику и личный состав под видом участия в маневрах. Украинские аналитики расценивают это как часть гибридной стратегии Кремля для давления на Украину и страны НАТО.

Как недавно сообщал Фокус, вооруженные Силы Беларуси переводят в состояние полной боевой готовности.

Фокус также писал, что в конце сентября власти Эстонии обратились к своим гражданам с призывами воздержаться от поездок в Беларусь, аргументировав это тем, что ситуация во время пребывания на территории страны "может стать крайне неприятной".