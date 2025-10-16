В Україну йде "бабине літо": коли і де чекати потепління до +22

Незважаючи на те, що зараз в Україні переважає холодна погода з дощами, "бабине літо" ще нагадає про себе.

Із 24 жовтня в Україні почнеться потепління, яке торкнеться більшості регіонів країни, розповів у бесіді з Telegraf кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич.

За його словами, найближчі вихідні погодою не потішать: вони будуть дощовими та прохолодними. Однак потепління, яке почнеться за тиждень, дасть змогу насолодитися осінніми днями.

Наприкінці місяця, з 27 до 31 жовтня, повітря в Україні прогріється до +18, а в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

Найтеплішим в Україні буде період із 26 до 30 жовтня, коли денна температура буде від +13 до +18 градусів майже по всій території.

Хмарність зміниться сонячною погодою, а прохолодний вітер поступово зійде нанівець.

Найбільше тепла припаде на південь України та Закарпаття, де повітря прогріється до +20 +22 градусів.

"Це буде класичне бабине літо, пов'язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на тлі підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними — переважно на Заході та інколи на Півночі", — пояснив Кибальчич.

"Бабине літо", що зазвичай триває кілька днів, цьогоріч може затриматися трохи довше.

Цього тижня погоду в Україні визначатиме прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу та північного заходу, а атмосферний тиск зростатиме, зменшуючи кількість хмар. У деяких регіонах можливий невеликий дощ і навіть поодинокі опади у вигляді мокрого снігу.

За прогнозами синоптиків, короткочасне потепління очікується 18 жовтня, проте вже 19-20 жовтня знову надійде холодне повітря з північного заходу Європи.