В Украину идет "бабье лето": когда и где ждать потепления до +22

Несмотря на то, что сейчас в Украине преобладает холодная погода с дождями, "бабье лето" еще напомнит о себе.

С 24 октября в Украине начнется потепление, которое затронет большинство регионов страны, рассказал в беседе с Telegraf кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, ближайшие выходные погодой не порадуют: они будут дождливыми и прохладными. Однако потепление, которое начнется через неделю, позволит насладиться осенними днями.

В конце месяца, с 27 по 31 октября, воздух в Украине прогреется до +18, а в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Самым теплым в Украине будет период с 26 по 30 октября, когда дневная температура будет от +13 до +18 градусов почти по всей территории.

Облачность сменится солнечной погодой, а прохладный ветер постепенной сойдет на нет.

Больше всего тепла припадет на юг Ураины и Закарпатье, где воздух прогреется до +20 +22 градусов.

"Это будет классическое бабье лето, связанное с поступлением теплого воздуха с юга и юго-западной Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки будут локальными – преимущественно на Западе и иногда на Севере", – объяснил Кибальчич.

В этом году "бабье лето", которое обычно длится несколько дней, может задержаться чуть подольше.

На этой неделе погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, поступающая с запада и северо-запада, а атмосферное давление будет расти, уменьшая количество облаков. В некоторых регионах возможен небольшой дождь и даже единичные осадки в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, кратковременное потепление ожидается 18 октября, однако уже 19-20 октября снова поступит холодный воздух с северо-запада Европы.