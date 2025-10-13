Температурные качели и дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине на этой неделе

На этой неделе погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, поступающая с запада и северо-запада, а атмосферное давление будет расти, уменьшая количество облаков. В некоторых регионах возможен небольшой дождь и даже единичные осадки в виде мокрого снега.

Как рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилита в комментарии "РБК-Украина", в ближайшие три дня в Украине будет наблюдаться повышение атмосферного давления, что приведет к уменьшению осадков. Однако 14 октября днем в большинстве областей, кроме юго-востока, местами ожидается небольшой дождь. 15-16 октября на северо-востоке и севере страны также возможны локальные осадки, иногда с мокрым снегом. По словам синоптика, такие явления будут покрывать не более 30% территории и будут настолько незначительными, что их может быть сложно заметить.

В течение недели в Украину будет поступать прохладный воздух со скоростью 5-12 м/с с запада и северо-запада. Ночная температура в среднем составит 1-7°C, а на юге, в центральных, восточных и Сумской областях возможны заморозки на поверхности почвы (0-3°C). Семилит объяснил, что из-за повышения давления и уменьшения облаков будет происходить интенсивное охлаждение приземного слоя воздуха ночью.

Дневная температура ожидается в пределах 5-12°C, на юге и юго-востоке — до +15°C. Меньше облаков и солнце будет способствовать немного более высокому прогреву воздуха на юго-востоке и юге страны.

Самым холодным регионом на этой неделе остаются Карпаты. Здесь дневная температура составит около 1-5°C, а ночью воздух может охлаждаться до -5°C. В других регионах Украины температура днем будет колебаться в пределах 7-12°C, только на юге и юго-востоке — теплее.

Что касается ветра, то сегодня возможны порывы в отдельных регионах, однако со среды, 15 октября, он ожидается преимущественно северо-западный с умеренной скоростью 5-10 м/с. 17 октября ветер изменит направление на западный, скорость останется такой же, сильных порывов не прогнозируют.

В конце недели существенных погодных изменений в Украине не ожидается. По прогнозам Семилита, в пятницу, 17 октября, страна может остаться без осадков. В субботу, 18 октября, ночью в северо-западной части, а днем по большинству регионов (кроме юго-востока) ожидаются небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура в эти дни будет колебаться ночью 2-8°C, днем 8-14°C, на юге — до +17°C.

Ранее Фокус писал, что по прогнозам синоптиков, кратковременное потепление ожидается 18 октября, однако уже 19-20 октября снова поступит холодный воздух с северо-запада Европы.

Также сообщалось, что 11 октября на горе Иван Поп Черногорский зафиксировано похолодание. Там стало облачно, температура воздуха упала до -5°С, а западный ветер — до 11 м/с.