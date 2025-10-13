Температурні гойдалки та дощі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні цього тижня

Цього тижня погоду в Україні визначатиме прохолодна повітряна маса, що надходить із заходу та північного заходу, а атмосферний тиск зростатиме, зменшуючи кількість хмар. У деяких регіонах можливий невеликий дощ і навіть поодинокі опади у вигляді мокрого снігу.

Як розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліта у коментарі "РБК-Україна", найближчими трьома днями в Україні спостерігатиметься підвищення атмосферного тиску, що призведе до зменшення опадів. Проте 14 жовтня вдень у більшості областей, крім південного сходу, місцями очікується невеликий дощ. 15-16 жовтня на північному сході та півночі країни також можливі локальні опади, інколи з мокрим снігом. За словами синоптика, такі явища покриватимуть не більше 30% території та будуть настільки незначними, що їх може бути складно помітити.

Протягом тижня в Україну надходитиме прохолодне повітря зі швидкістю 5–12 м/с із заходу та північного заходу. Нічна температура в середньому складатиме 1–7°C, а на півдні, у центральних, східних та Сумській областях можливі заморозки на поверхні ґрунту (0–3°C). Семиліт пояснив, що через підвищення тиску та зменшення хмар відбуватиметься інтенсивніше охолодження приземного шару повітря вночі.

Денна температура очікується в межах 5–12°C, на півдні та південному сході — до +15°C. Менше хмар і сонце сприятиме трохи вищому прогріванню повітря на південному сході та півдні країни.

Найхолоднішим регіоном цього тижня залишаються Карпати. Тут денна температура становитиме близько 1–5°C, а вночі повітря може охолоджуватися до -5°C. В інших регіонах України температура вдень коливатиметься в межах 7–12°C, лише на півдні та південному сході — тепліше.

Щодо вітру, то сьогодні можливі пориви в окремих регіонах, проте з середи, 15 жовтня, він очікується переважно північно-західний із помірною швидкістю 5–10 м/с. 17 жовтня вітер змінить напрямок на західний, швидкість залишиться такою ж, сильних поривів не прогнозують.

Наприкінці тижня істотних погодних змін в Україні не очікується. За прогнозами Семиліта, у п’ятницю, 17 жовтня, країна може залишитися без опадів. У суботу, 18 жовтня, вночі в північно-західній частині, а вдень по більшості регіонів (крім південного сходу) очікуються невеликі дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг. Температура в ці дні коливатиметься вночі 2–8°C, удень 8–14°C, на півдні — до +17°C.

Раніше Фокус писав, що за прогнозами синоптиків, короткочасне потепління очікується 18 жовтня, проте вже 19–20 жовтня знову надійде холодне повітря з північного заходу Європи.

Також повідомлялося, що 11 жовтня на горі Іван Піп Чорногірський зафіксовано похолодання. Там стало хмарно, температура повітря впала до -5°С, а західний вітер — до 11 м/с.