Кількість шлюбів між українцями та поляками рекордно зросла, — Polskie Radio

Кількість одружень у Польщі за участю громадян України за 2024 рік становила 5359, з яких 2556 шлюбів було укладено між українцями та поляками.

Це стало рекордним показником за 3,5 роки війни, повідомляє Polskie Radio з посиланням на Головне управління статистики країни.

Переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

У 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році — тільки 715.

На думку дослідників, така тенденція є закономірною з огляду на те, що в Україні вже 3,5 роки тривають бойові дії. Що довше українці перебувають за кордоном, то більше люди прагнуть "нормалізувати життя" та легалізувати свої стосунки.

Українці в Польщі

За даними Gremi Personal, станом на кінець лютого 2025 року в Польщі перебували 1,55 мільйона українців, серед яких — володарі постійного дозволу на проживання, тимчасового дозволу на перебування, карти резидента Європейського Союзу і ті, що перебувають під захистом спеціального закону про допомогу громадянам України.

Близько 993 тисяч українців мають PESEL UKR — реєстраційний номер, що надається біженцям, які прибули після початку повномасштабної війни. Половина цих людей — неповнолітні.

Жінки становлять 61% від загальної кількості зареєстрованих, а серед повнолітніх власників PESEL UKR жінки становлять 77%, оскільки багато хто з них виїхав до Польщі разом із дітьми.

Після того, як українська влада відкрила кордони для чоловіків 18-22 років, у Польщі у вересні 2025 року зафіксували значне збільшення їхньої кількості. За даними прикордонної служби, з 28 серпня по 28 вересня українсько-польський кордон перетнули понад 56 тисяч громадян цієї вікової категорії.

Днями очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки дивуються з приводу того, що українські чоловіки пересуваються люксовими автомобілями та відпочивають у 5-зіркових готелях.

"Це несправедливо по відношенню до поляків, які платять внески за охорону здоров'я, допомогу, освіту, зброю та іншу допомогу", — заявив він. Політик підтримав пропозицію міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Сікорського про позбавлення соціальних виплат українців призовного віку, які проживають у Євросоюзі.

