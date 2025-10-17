Количество браков между украинцами и поляками рекордно выросло, – Polskie Radio

Число бракосочетаний в Польше с участием граждан Украины за 2024 год составило 5359, из которых 2556 браков были заключены между украинцами и поляками.

Это стало рекордным показателем за 3,5 года войны, сообщает Polskie Radio со ссылкой на Главное управление статистики страны.

Подавляющее большинство новых союзов – это браки польских мужчин с украинками (2021 случай). Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.

В 2023 году таких браков было 2213, а в 2015 году – только 715.

По мнению исследователей, такая тенденция является закономерной, учитывая, что в Украине уже 3,5 года продолжаются боевые действия. Чем дольше украинцы находятся за рубежом, тем больше люди стремятся "нормализовать жизнь" и легализовать свои отношения.

Украинцы в Польше

По данным Gremi Personal, по состоянию на конец февраля 2025 года в Польше находились 1,55 миллиона украинцев, среди которых – обладатели постоянного вида на жительство, временного разрешения на пребывание, карты резидента Европейского Союза и находящиеся под защитой специального закона о помощи гражданам Украины.

Около 993 тысяч украинцев имеют PESEL UKR – регистрационный номер, предоставляемый беженцам, прибывшим после начала полномасштабной войны. Половина этих людей – несовершеннолетние.

Женщины составляют 61% от общего числа зарегистрированных, а среди совершеннолетних владельцев PESEL UKR женщины составляют 77%, поскольку многие из них уехали в Польшу вместе с детьми.

После того, как украинские власти открыли границы для мужчин 18-22 лет, в Польше в сентябре 2025 года зафиксировали значительное увеличение их количества. По данным пограничной службы, с 28 августа по 28 сентября украинско-польскую границу пересекли более 56 тысяч граждан этой возрастной категории.

На днях глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что поляки удивляются по поводу того, что украинские мужчины передвигаются люксовыми автомобилями и отдыхают в 5-звездочных отелях.

"Это несправедливо по отношению к полякам, которые платят взносы за здравоохранение, помощь, образование, оружие и другую помощь", — заявил он. Политик поддержал предложение министра иностранных дел Республики Польша Радослава Сикорского о лишении социальных выплат украинцев призывного возраста, проживающих в Евросоюзе.

Напомним, в Польше "захейтили" украинку из-за короткого видео о денежной государственной помощи.

Также сообщалось, какие зарплаты украинцев в Польше и где больше всего платят.