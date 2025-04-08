В Польше "захейтили" украинку из-за короткого видео о денежной государственной помощи (видео)

В Польше украинка записала кроткое видео о получении государственной помощи 800+ и нарвалась на волну хейта. Поляки не поняли шутки и начали угрожать женщине, из-за чего она была вынуждена обратиться в полицию.

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Об этом пишет польское издание Konkret24.

Так, в конце марта женщина обнародовала в сети ролик, где она позирует с несколькими паспортами Украины. В кадре она заявила, что на каждый свой украинский паспорт получает от Польши 800 злотых ежемесячно по программе Rodzina 800+ (программа поддержки демографии в Польше, когда каждая семья имеет право получать субсидию 800 злотых на каждого ребенка ежемесячно).

Видео набрало сотни тысяч просмотров. Особенно оно стало популярным у пользователей, где распространяется дезинформация и антиукраинский контент. Многие поляки поверили, что женщина на самом деле нашла лазейку в системе социальных выплат и активно ею пользуется.

Журналистам украинка Людмила, объяснила что видео стало ироничным ответом полякам на комментарии, что она живет в Польше исключительно на социальные выплаты.

Женщина говорит, что создала видео для своего хейтера, но другие интернет-пользователи приняли его за правду, не приняв во внимание, что выплата начисляется на основании номера PESEL, а не паспорта, но поляки на это не обратили внимание. Из-за чего украинку просто захейтили в соцсетях.

"Wracaj na Ukrainę niewdzięcznico", "won żebraku z Polski", "spie**alaj na Ukraine", "głupia s**a" — писали украинцы полякам.

Кроме того, отдельные граждане Польши начали угрожать поджечь заведение общественного питания, где работает женщина, из-за чего она была вынуждена обратиться в полицию. Журналистам в местной полиции ответили, что они не имеют жалоб от женщины, зато Людмила показала медийщикам представление заявления.

Напомним, что в городе Зелена Гура в Польше представители городской стражи обнаружили гражданку Украины, которая жила в палатке на окраине города. Причиной такой ситуации стала задержка выплаты заработной платы от бывшего работодателя.