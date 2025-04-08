У Польщі "захейтили" українку через коротке відео про грошову державну допомогу (відео)

У Польщі українка записала кротке відео про отримання державної допомоги 800+ і нарвалася на хвилю хейту. Поляки не зрозуміли жарту і почали погрожувати жінці, через що вона була змушена звернутися до поліції.

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Про це пише польське видання Konkret24.

Так, наприкінці березня жінка оприлюднила в мережі ролик, де вона позує з кількома паспортами України. В кадрі вона заявила, що на кожен свій український паспорт отримує від Польщі 800 злотих щомісяця за програмою Rodzina 800+ (програма підтримки демографії в Польщі, коли кожна родина має право отримувати субсидію 800 злотих на кожну дитину щомісяця).

Відео набрало сотні тисяч переглядів. Особливо воно стало популярним у користувачів, де поширюється дезінформація та антиукраїнський контент. Чимало поляків повірили, що жінка насправді знайшла лазівку у системі соціальних виплат і активно нею користується.

Журналістам українка Людмила, пояснила що відео стало іронічною відповіддю полякам на коментарі, що вона живе в Польщі виключно на соціальні виплати.

Жінка говорить, що створила відео для свого хейтера, але інші інтернет-користувачі сприйняли його за правду, не взявши до уваги, що виплата нараховується на підставі номера PESEL, а не паспорта, але поляки на це не звернули увагу. Через що українку просто захейтили в соцмережах.

"Wracaj na Ukrainę niewdzięcznico", "won żebraku z Polski", "spie**alaj na Ukraine", "głupia s**a" — писали українці поляки.

Крім того, окремі громадяни Польщі почали погрожувати підпалити заклад громадського харчування, де працює жінка, через що вона була змушена звернутися до поліції. Журналістам в місцевій поліції відповіли, що вони не мають скарг від жінки, натомість Людмила показала медійникам подання заяви.

Нагадаємо, що у місті Зелена Гура в Польщі представники міської варти виявили громадянку України, яка жила в наметі на околиці міста. Причиною такої ситуації стала затримка виплати заробітної плати від колишнього роботодавця.