У центрі Харкова викрали чоловіка і відібрали в нього майже $100 тисяч: сказали, що з ТЦК

Троє чоловіків у балаклавах і військовій формі біля пункту обміну валют у центрі Харкова заштовхали 32-річного чоловіка в автомобіль Mercedes-Benz Vito без номерних знаків, а за кілька годин кинули його на узбіччі дороги в селищі Безлюдівка Харківського району.

У потерпілого відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка в підвальному приміщенні, змусили його перевести на їхні криптогаманці $більше ніж 83 000, повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці викрили та затримали ймовірних нападників. Це чоловіки віком 30, 34 та 39 років, серед яких — військовослужбовець

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов за тиждень після того, що сталося, розкрив деталі події та затримання підозрюваних.

За його словами, потерпілий займається криптовалютою, до того ж оперує не тільки власними грошима, а й фінансами інших людей, що й привернуло до нього підвищену увагу.

За ним спостерігали кілька днів, вистежуючи його маршрути, і напали якраз біля пункту обміну валют, коли чоловік приїхав зняти готівку. Невідомі в балаклавах вийшли з чорного буса, представилися працівниками ТЦК, а потім використали перцевий балончик, зв'язали чоловікові руки пластиковими стяжками і заявили, що просто хочуть грошей.

Йому також наділи навушники, щоб він не чув розмов викрадачів.

Жертву дві години возили містом та областю, після чого вивезли через блок-пост, а потім почали залякувати і бити.

"Вони вимагали віддати всю готівку та переказати всі кошти на криптогаманець. Після погроз і стрілянини потерпілий віддав їм майже 15 тисяч євро, які мав при собі, а також перевів $83 тисячі. І його відпустили — висадили з буса в Безлюдівці", — розповів Болвінов.

У затриманих вилучили велику суму грошей Фото: Національна поліція

Для затримання зловмисників задіяли спецпідрозділ КОРД, операцію проводили в Києві та Харкові.

"Спецоперація була блискавичною. Ми відразу знайшли на камерах спостереження і момент викрадення, і те, як зловмисники стежили за жертвою. Вичислити їх вдалося вже наступного дня — група розділилася: частину коштів із криптогаманця вони вирішили зняти в Харкові, частину — у Києві. Завдяки оперативній інформації, ми дізналися, які саме це будуть пункти обміну валют. Затримати вдалося трьох учасників угруповання", — продовжив слідчий.

Усіх трьох підозрюваних затримали під час спецоперації Фото: Національна поліція

За його словами, двоє із затриманих уже потрапляли в поле зору правоохоронців через злочини у сфері проституції та сутенерства, третій також пов'язаний із криміналом.

У них вилучили і готівку в євро, і після перевірки з'ясувалося, що це ті гроші, які вони відібрали у харків'янина.

Фото: Національна поліція

Усіх трьох взяли під варту і вже оголосили про підозру в розбої та викраденні людини. Якщо вину чоловіків буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також Болвінов додав, що наразі правоохоронці розшукують й інших учасників, оскільки, за даними поліції, їх було щонайменше п'ятеро.

