В центре Харькова похитили мужчину и отобрали у него почти $100 тысяч: сказали, что из ТЦК

Трое мужчин в балаклавах и военной форме возле пункта обмена валют в центре Харькова затолкали 32-летнего мужчину в автомобиль Mercedes-Benz Vito без номерных знаков, а через несколько часов бросили его на обочине дороги в поселке Безлюдовка Харьковского района.

У потерпевшего отобрали 14 600 евро, а затем, удерживая мужчину в подвальном помещении, заставили его перевести на их криптокошельки $более 83 000, сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители разоблачили и задержали вероятных нападающих. Это мужчины возрастом 30, 34 и 39 лет, среди которых — военнослужащий

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов спустя неделю после случившегося раскрыл детали происшествия и задержания подозреваемых.

По его словам, потерпевший занимается криптовалютой, причем оперирует не только собственными деньгами, но и финансами других людей, что и привлекло к нему повышенное внимание.

За ним наблюдали несколько дней, выслеживая его маршруты, и напали как раз возле пункта обмена валют, когда мужчина приехал снять наличные. Неизвестные в балаклавах вышли из черного буса представились сотрудниками ТЦК, а затем использовали перцовый балончик, связали мужчине руки пластиковыми стяжками и заявили, что просто хотят денег.

Ему также надели наушники, чтобы он не слышал разговоров похитителей.

Жертву два часа возили по городу и области, после чего вывезли через блок-пост, а затем начали запугивать и избивать.

"Они требовали отдать все наличные деньги и перевести все средства на криптокошелек. После угроз и стрельбы потерпевший отдал им почти 15 тысяч евро, которые имел при себе, а также перевел $83 тысячи. И его отпустили – высадили из буса в Безлюдовке", – рассказал Болвинов.

Для задержания злоумышленников задействовали спецподразделение КОРД, операцию проводили в Киеве и Харькове.

"Спецоперация была молниеносной. Мы сразу нашли на камерах наблюдение и момент угона, и то, как злоумышленники следили за жертвой. Вычислить их удалось уже на следующий день – группа разделилась: часть средств из криптокошелька они решили снять в Харькове, часть – в Киеве. Благодаря оперативной информации, мы узнали, какие именно это будут пункты обмена валют. Задержать удалось троих участников группировки", – продолжил следователь.

По его словам, двое из задержанных уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за преступлений в сфере проституции и сутенерства, третий также связан с криминалом.

У них изъяли и наличные деньги в евро, и после проверки выяснилось, что это те деньги, которые они отобрали у харьковчанина.

Всех троих взяли под стражу и уже объявили о подозрении в разбое и похищении человека. Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Также Болвинов добавил, что сейчас правоохранители разыскивают и других участников, поскольку, по данным полиции, их было минимум пятеро.

