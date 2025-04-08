Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили новую схему вымогательства денег у семей погибших украинских защитников в Винницкой области. Схему организовала депутат одного из поселковых советов.

Related video

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Правоохранители задержали депутата, которая вместе с адвокатом и еще одним сообщником требовали деньги у семьи погибшего военного ВСУ. За взятку фигуранты обещали женщине демобилизацию сына, который вместе с отцом воевал на фронте.

Когда семья отказалась платить, им угрожали создать проблемы с оформлением демобилизации для сына.

Злоумышленников задержали с поличным во время получения денег от вдовы. Мошенники узнали, что семья получила компенсацию за погибшего и хотели свой "процент" из этих средств, однако помешали правоохранители.

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны и другие доказательства.

Фигурантам уже объявлено подозрение — им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества, сейчас они находятся под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала веские доказательства в отношении украинских предателей, которых Кремль пытается привлечь к реализации идеи создания временной власти в Киеве. По данным следствия, эти лица планировали организовать собственные "филиалы" в странах Европейского Союза, которые должны были стать "альтернативой" украинским дипломатическим представительствам.

Также, Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался гражданин непризнанного Приднестровья — он пытался получить секретные украинские разработки в области беспилотных систем.