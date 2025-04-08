Вбили чоловіка й вимагали хабар за сина: СБУ затримала вінницьку депутатку, яка брала гроші за "демобілізацію"

Служба безпеки України та Національна поліція викрили нову схему вимагання грошей у сімей загиблих українських захисників на Вінниччині. Схему організувала депутатка однієї з селищних рад.

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Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.

Правоохоронці затримали депутатку, яка разом з адвокатом та ще одним спільником вимагали гроші у родини загиблого військового ЗСУ. За хабар фігуранти обіцяли жінці демобілізацію сина, який разом з батьком воював на фронті.

Коли родина відмовилась платити, їм погрожували створити проблеми з оформленням демобілізації для сина.

Зловмисників затримали на гарячому під час отримання грошей від вдови. Шахраї дізналися, що родина отримала компенсацію за загиблого і хотіли свій "відсоток" із цих коштів, проте завадили правоохоронці.

Під час обшуків у шахраїв вилучили мобільні телефони та інші докази.

Фігурантам вже оголошено підозру – їм загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна, наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала вагомі докази щодо українських зрадників, яких Кремль намагається залучити до реалізації ідеї створення тимчасової влади в Києві. За даними слідства, ці особи планували організувати власні "філії" в країнах Європейського Союзу, які повинні були стати "альтернативою" українським дипломатичним представництвам.

Також, Служба безпеки України затримала агента російської військової розвідки (ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився громадянин невизнаного Придністров’я — він намагався отримати секретні українські розробки в галузі безпілотних систем.