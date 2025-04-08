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Україна

Вбили чоловіка й вимагали хабар за сина: СБУ затримала вінницьку депутатку, яка брала гроші за "демобілізацію"

СБУ, Нацполіція, гроші, хабар
Служба безпеки України та Національна поліція викрили шахраїв

Служба безпеки України та Національна поліція викрили нову схему вимагання грошей у сімей загиблих українських захисників на Вінниччині. Схему організувала депутатка однієї з селищних рад.

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Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.

Правоохоронці затримали депутатку, яка разом з адвокатом та ще одним спільником вимагали гроші у родини загиблого військового ЗСУ. За хабар фігуранти обіцяли жінці демобілізацію сина, який разом з батьком воював на фронті.

Коли родина відмовилась платити, їм погрожували створити проблеми з оформленням демобілізації для сина.

Зловмисників затримали на гарячому під час отримання грошей від вдови. Шахраї дізналися, що родина отримала компенсацію за загиблого і хотіли свій "відсоток" із цих коштів, проте завадили правоохоронці.

Під час обшуків у шахраїв вилучили мобільні телефони та інші докази.

Фігурантам вже оголошено підозру – їм загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна, наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала вагомі докази щодо українських зрадників, яких Кремль намагається залучити до реалізації ідеї створення тимчасової влади в Києві. За даними слідства, ці особи планували організувати власні "філії" в країнах Європейського Союзу, які повинні були стати "альтернативою" українським дипломатичним представництвам.

Також, Служба безпеки України затримала агента російської військової розвідки (ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився громадянин невизнаного Придністров’я — він намагався отримати секретні українські розробки в галузі безпілотних систем.