Полював за технологіями дронів: СБУ затримала російського шпигуна із Придністров'я

Агент ГРУ був затриманий поблизу Одеси. Його завданням було завербувати військового ЗСУ, який працює із дронами.

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Служба безпеки затримала агента російської воєнної розвідки, або ГРУ поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем. В СБУ розповідають, що документували кожен його крок і затримали шпигуна "на гарячому".

Повідомляється, щоб виконати завдання російських кураторів, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами.

Після встановлення контакту з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.

На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров'я", що співпрацює з російським ГРУ.

Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув до України під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.

Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його "на гарячому", коли він намагався одержати флешку з таємною інформацією у сфері БпЛА.

СБУ затримала шпигуна із Придністров'я, який працював на ГРУ РФ Фото: СБУ

Надалі він мав вивезти дані до невизнаного Придністров'я та налагодити там власне виробництво бойових дронів для ЗС РФ.

Натомість шпигуна затримали. При обшуку в нього також виявили два пістолети, які наразі направлено на експертизу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні в Латвії до восьми років за ґратами засудили 72-річного шпигуна з російським паспортом. Колишній радянський офіцер після звільнення зі збройних сил СРСР залишився жити в Латвії, збирав інформацію про політичні процеси в Латвії, критичну інфраструктуру і військові об'єкти. А також стежив за територією навколо 17-го батальйону Національної гвардії Латвії.