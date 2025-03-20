Охотился за технологиями дронов: СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья
Агент ГРУ был задержан вблизи Одессы. Его задачей было завербовать военного ВСУ, который работает с дронами.
Служба безопасности задержала агента российской военной разведки, или ГРУ вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем. В СБУ рассказывают, что документировали каждый его шаг и задержали шпиона "на горячем".
Сообщается, чтобы выполнить задание российских кураторов, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, который работает с дронами.
После установления контакта с украинским воином агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.
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На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору — "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским ГРУ.
Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в Украину под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию.
В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его "на горячем", когда он пытался получить флешку с секретной информацией в сфере БпЛА.
В дальнейшем он должен был вывезти данные в непризнанное Приднестровье и наладить там собственное производство боевых дронов для ВС РФ.
Зато шпиона задержали. При обыске у него также обнаружили два пистолета, которые сейчас направлены на экспертизу.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114 (шпионаж);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в январе в Латвии к восьми годам за решеткой приговорили 72-летнего шпиона с российским паспортом. Бывший советский офицер после увольнения из вооруженных сил СССР остался жить в Латвии, собирал информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах. А также следил за территорией вокруг 17-го батальона Национальной гвардии Латвии.
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