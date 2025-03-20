Охотился за технологиями дронов: СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья

Агент ГРУ был задержан вблизи Одессы. Его задачей было завербовать военного ВСУ, который работает с дронами.

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Служба безопасности задержала агента российской военной разведки, или ГРУ вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем. В СБУ рассказывают, что документировали каждый его шаг и задержали шпиона "на горячем".

Сообщается, чтобы выполнить задание российских кураторов, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, который работает с дронами.

После установления контакта с украинским воином агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.

На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору — "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским ГРУ.

Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в Украину под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию.

В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его "на горячем", когда он пытался получить флешку с секретной информацией в сфере БпЛА.

СБУ задержала шпиона из Приднестровья, который работал на ГРУ РФ Фото: СБУ

В дальнейшем он должен был вывезти данные в непризнанное Приднестровье и наладить там собственное производство боевых дронов для ВС РФ.

Зато шпиона задержали. При обыске у него также обнаружили два пистолета, которые сейчас направлены на экспертизу.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе в Латвии к восьми годам за решеткой приговорили 72-летнего шпиона с российским паспортом. Бывший советский офицер после увольнения из вооруженных сил СССР остался жить в Латвии, собирал информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах. А также следил за территорией вокруг 17-го батальона Национальной гвардии Латвии.