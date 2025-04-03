Адвокат Шарія і "експерт" Медведчука: СБУ викрила, кого РФ хоче зробити "тимчасовою владою" у Києві

Служба безпеки України зібрала докази щодо українських зрадників, яких Кремль залучає до втілення ідеї про тимчасову владу у Києві. За даними слідства, вони планували сформувати власні "філії" в Європейському Союзі як "альтернативу" українським дипломатичним представництвам.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ 3 квітня.

У відомстві зазначають, що фігуранти переховуються у РФ. Там вони проголосили себе "єдиною легітимною владою" України та просувають план капітуляції Києва.

Лідери викритого СБУ угрупування брали участь у форумі "єдності" в Москві, присвяченому просуванню ідеї президента РФ Володимира Путіна про створення в Україні перехідної адміністрації для тимчасового управління під контролем Росії та Сполучених Штатів.

Розслідування виявило, що до незаконного утворення доєдналися українці, які виїхали до РФ іще до початку повномасштабного вторгнення. Очолює групу, за даними слідства, голова забороненої в Україні партії "Держава" Дмитро Василець. Він уже був заочно засуджений до ув'язнення за підтримку збройної агресії росіян.

Викрите СБУ незаконне угрупування очолює Дмитро Василець

За даними СБУ, він залучив до реалізації ідеї "зовнішнього управління Україною" своїх "однодумців":

Валентина Рибіна (адвокат підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія);

Олександра Скубченка ("політексперта" з телеканалів Віктора Медведчука);

Олександра Семченка (заступник голови забороненої партії "Держава");

Павла Оніщенка (очільник прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ");

Віктора Малафеєва (він збирає донати на зброю для окупантів і виступає на російському телебаченні з антиукраїнськими висловленнями);

Максима Шихалєєва (проросійський агітатор у Криму, який у 2014 році підтримав захоплення півострова росіянами).

Адвокат Валентин Рибін захищав підозрюваного в державній зраді Анатолія Шарія

В СБУ повідомляють, що зазначені особи створили сайт, подібний до офіційних сторінок українських органів влади, та оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього України. Крім того, вони розробили копію порталу "Дія" для підробки результатів "голосування".

За словами співробітників СБУ, учасники групи отримали від кремлівських кураторів завдання створити в ЄС власні "філії" як "альтернативу" українським диппредставництвам.

Фігурантам повідомлено про підозру у діях, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змові про вчинення таких дій у складі групи (ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Заява Путіна про тимчасову владу в Україні: подробиці

Російський диктатор Володимир Путін висловив ідею про запровадження в Україні тимчасового управління під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН) під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ" 27 березня. Він заявив, що таким чином можна буде провести демократичні вибори та "привести до влади дієздатний уряд".

В адміністрації президента США Дональда Трампа 28 березня дали відповідь на пропозицію Путіна та зауважили, що управління в Україні визначається конституцією країни та її народом.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин також 28 березня відреагував на заяви російського лідера. Він порадив Путіну "ковтнути пігулок, щоб запустити мозкову активність".