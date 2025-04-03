Адвокат Шария и "эксперт" Медведчука: СБУ раскрыла, кого РФ хочет сделать "временной властью" в Киеве

Служба безопасности Украины собрала доказательства в отношении украинских предателей, которых Кремль привлекает к воплощению идеи о временной власти в Киеве. По данным следствия, они планировали сформировать собственные "филиалы" в Европейском Союзе как "альтернативу" украинским дипломатическим представительствам.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ 3 апреля.

В ведомстве отмечают, что фигуранты скрываются в РФ. Там они провозгласили себя "единственной легитимной властью" Украины и продвигают план капитуляции Киева.

Лидеры разоблаченной СБУ группировки участвовали в форуме "единства" в Москве, посвященном продвижению идеи президента РФ Владимира Путина о создании в Украине переходной администрации для временного управления под контролем России и Соединенных Штатов.

Расследование показало, что к незаконному образованию присоединились украинцы, которые выехали в РФ еще до начала полномасштабного вторжения. Возглавляет группу, по данным следствия, глава запрещенной в Украине партии "Держава" Дмитрий Василец. Он уже был заочно приговорен к заключению за поддержку вооруженной агрессии россиян.

Разоблаченную СБУ незаконную группировку возглавляет Дмитрий Василец

По данным СБУ, он привлек к реализации идеи "внешнего управления Украиной" своих "единомышленников":

Валентина Рыбина (адвокат подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария);

Александра Скубченко ("политэксперта" с телеканалов Виктора Медведчука);

Александра Семченко (заместитель председателя запрещенной партии "Государство");

Павла Онищенко (глава прокремлевского объединения "Слобожанская сечь");

Виктора Малафеева (он собирает донаты на оружие для оккупантов и выступает на российском телевидении с антиукраинскими высказываниями);

Максима Шихалеева (пророссийский агитатор в Крыму, который в 2014 году поддержал захват полуострова россиянами).

Адвокат Валентин Рыбин защищал подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария

В СБУ сообщают, что указанные лица создали сайт, подобный официальным страницам украинских органов власти, и объявили о проведении "онлайн-референдума" относительно будущего Украины. Кроме того, они разработали копию портала "Дія" для подделки результатов "голосования".

По словам сотрудников СБУ, участники группы получили от кремлевских кураторов задание создать в ЕС собственные "филиалы" как "альтернативу" украинским диппредставительствам.

Фигурантам сообщено о подозрении в действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговоре о совершении таких действий в составе группы (ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Заявление Путина о временной власти в Украине: подробности

Российский диктатор Владимир Путин высказал идею о введении в Украине временного управления под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" 27 марта. Он заявил, что таким образом можно будет провести демократические выборы и "привести к власти дееспособное правительство".

В администрации президента США Дональда Трампа 28 марта дали ответ на предложение Путина и отметили, что управление в Украине определяется конституцией страны и ее народом.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин также 28 марта отреагировал на заявления российского лидера. Он посоветовал Путину "глотнуть таблеток, чтобы запустить мозговую активность".