Жінка спробувала врятувати сина від мобілізації за допомогою коректора: деталі

У Рівненській області мешканка села Зносичі Сарненського району змінила у своїх документах групу інвалідності, щоб її сина не мобілізували.

Вона скористалася фоторедактором Photoshop і коректором, виправивши у своїх документах групу інвалідності на більш "важку", йдеться в матеріалах Костопільського районного суду.

Суд встановив, що торік підприємниця отримала пенсійне посвідчення із зазначенням ІІІ групи інвалідності.

Вона відсканувала документ і внесла в його цифрову копію зміни, скориставшись фоторедактором. Таким чином інвалідність ІІІ групи стала ІІ. Після здійснених маніпуляцій фігурантка роздрукувала підроблене посвідчення.

Потім, отримавши в Рівненській обласній медико-соціальній експертній комісії довідку із зазначенням групи інвалідності, вона за допомогою коректора виправила слово "третя" на "друга".

Обидві "липових" довідки жінка передала своєму синові, який пред'явив їх у територіальному центрі комплектування як підтвердження, що його мати має II групу інвалідності.

Суд визнав її винною в підробці документів. Під час слідства вона розкаялася і співпрацювала зі слідством, що стало пом'якшувальною обставиною.

У результаті розгляду справи суд оштрафував жінку на 8500 гривень, а також скасували арешт на вилучене майно, серед якого був принтер Canon.

