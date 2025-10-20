Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна Російсько-українська війна Посилення мобілізації в Україні

Жінка спробувала врятувати сина від мобілізації за допомогою коректора: деталі

Жінка підробила посвідчення по інвалідності
Жінка визнала свою провину і співпрацювала зі слідством | Фото: Freepik

У Рівненській області мешканка села Зносичі Сарненського району змінила у своїх документах групу інвалідності, щоб її сина не мобілізували.

Вона скористалася фоторедактором Photoshop і коректором, виправивши у своїх документах групу інвалідності на більш "важку", йдеться в матеріалах Костопільського районного суду.

Суд встановив, що торік підприємниця отримала пенсійне посвідчення із зазначенням ІІІ групи інвалідності.

Вона відсканувала документ і внесла в його цифрову копію зміни, скориставшись фоторедактором. Таким чином інвалідність ІІІ групи стала ІІ. Після здійснених маніпуляцій фігурантка роздрукувала підроблене посвідчення.

Жінка підробила посвідчення по інвалідності
Жінку оштрафували на 8500 грн
Фото: Скриншот

Потім, отримавши в Рівненській обласній медико-соціальній експертній комісії довідку із зазначенням групи інвалідності, вона за допомогою коректора виправила слово "третя" на "друга".

Відео дня

Обидві "липових" довідки жінка передала своєму синові, який пред'явив їх у територіальному центрі комплектування як підтвердження, що його мати має II групу інвалідності.

Суд визнав її винною в підробці документів. Під час слідства вона розкаялася і співпрацювала зі слідством, що стало пом'якшувальною обставиною.

У результаті розгляду справи суд оштрафував жінку на 8500 гривень, а також скасували арешт на вилучене майно, серед якого був принтер Canon.

Нагадаємо, у Харківській області зник адвокат, який разом із двома пенсіонерками допомагав уклоністам.

Також повідомлялося, що офіцер ЗСУ розкритикував ТЦК за збільшення кількості мобілізованих бездомних.