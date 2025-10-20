Жінка спробувала врятувати сина від мобілізації за допомогою коректора: деталі
У Рівненській області мешканка села Зносичі Сарненського району змінила у своїх документах групу інвалідності, щоб її сина не мобілізували.
Вона скористалася фоторедактором Photoshop і коректором, виправивши у своїх документах групу інвалідності на більш "важку", йдеться в матеріалах Костопільського районного суду.
Суд встановив, що торік підприємниця отримала пенсійне посвідчення із зазначенням ІІІ групи інвалідності.
Вона відсканувала документ і внесла в його цифрову копію зміни, скориставшись фоторедактором. Таким чином інвалідність ІІІ групи стала ІІ. Після здійснених маніпуляцій фігурантка роздрукувала підроблене посвідчення.
Потім, отримавши в Рівненській обласній медико-соціальній експертній комісії довідку із зазначенням групи інвалідності, вона за допомогою коректора виправила слово "третя" на "друга".
Обидві "липових" довідки жінка передала своєму синові, який пред'явив їх у територіальному центрі комплектування як підтвердження, що його мати має II групу інвалідності.
Суд визнав її винною в підробці документів. Під час слідства вона розкаялася і співпрацювала зі слідством, що стало пом'якшувальною обставиною.
У результаті розгляду справи суд оштрафував жінку на 8500 гривень, а також скасували арешт на вилучене майно, серед якого був принтер Canon.
