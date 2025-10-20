Поддержите нас UA
Женщина попыталась спасти сына от мобилизации с помощью корректора: детали

Женщина подделала удостоверение по инвалидности
Женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием | Фото: Freepik

В Ровенской области жительница села Зносичи Сарненского района изменила в своих документах группу инвалидности, чтобы ее сына не мобилизовали.

Она воспользовалась фоторедактором Photoshop и корректором, исправив в своих документах группу инвалидности на более "тяжелую", говорится в материалах Костопольского районного суда.

Суд установил, что в прошлом году предпринимательница получила пенсионное удостоверение с указанием ІІІ группы инвалидности.

Она отсканировала документ и внесла в его цифровую копию изменения, воспользовавшись фоторедактором. Таким образом инвалидность ІІІ группы стала ІІ. После произведенных манипуляций фигурантка распечатала поддельное удостоверение.

Женщина подделала удостоверение по инвалидности
Женщину оштрафовали на 8500 грн
Фото: Скриншот

Затем, получив в Ровенской областной медико-социальной экспертной комиссии справку с указанием группы инвалидности, она с помощью корректора исправила слово "третья" на "вторая".

Обе "липовых" справки женщина передала своему сыну, предъявившему их в территориальном центре комплектования в качестве подтверждения, что его мать имеет II группу инвалидности.

Суд признал ее виновной в подделке документов. В ходе следствия она раскаялась и сотрудничала со следствием, что стало смягчающим обстоятельством.

В результате рассмотрения дела суд оштрафовал женщину на 8500 гривен, а также отменили арест на изъятое имущество, среди которого был принтер Canon.

