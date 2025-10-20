Женщина попыталась спасти сына от мобилизации с помощью корректора: детали

В Ровенской области жительница села Зносичи Сарненского района изменила в своих документах группу инвалидности, чтобы ее сына не мобилизовали.

Она воспользовалась фоторедактором Photoshop и корректором, исправив в своих документах группу инвалидности на более "тяжелую", говорится в материалах Костопольского районного суда.

Суд установил, что в прошлом году предпринимательница получила пенсионное удостоверение с указанием ІІІ группы инвалидности.

Она отсканировала документ и внесла в его цифровую копию изменения, воспользовавшись фоторедактором. Таким образом инвалидность ІІІ группы стала ІІ. После произведенных манипуляций фигурантка распечатала поддельное удостоверение.

Женщину оштрафовали на 8500 грн Фото: Скриншот

Затем, получив в Ровенской областной медико-социальной экспертной комиссии справку с указанием группы инвалидности, она с помощью корректора исправила слово "третья" на "вторая".

Обе "липовых" справки женщина передала своему сыну, предъявившему их в территориальном центре комплектования в качестве подтверждения, что его мать имеет II группу инвалидности.

Суд признал ее виновной в подделке документов. В ходе следствия она раскаялась и сотрудничала со следствием, что стало смягчающим обстоятельством.

В результате рассмотрения дела суд оштрафовал женщину на 8500 гривен, а также отменили арест на изъятое имущество, среди которого был принтер Canon.

