На Харьковщине исчез адвокат, который вместе с двумя пенсионерками помогал уклонистам

Адвокат подыскивал потенциальных "клиентов", которые хотели незаконно пересечь границу. Женщины организовывали через собственные связи в больницах фиктивное лечение, а также получали поддельные медицинские документы.

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В Харьковской области разоблачили группу, которая продавала уклонистам инвалидности. Один из участников группы — адвокат сбежал и находится в розыске. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, две пенсионерки, адвокат и организатор схемы — вместе помогали харьковчанам призывного возраста убегать от мобилизации. У каждого в этой преступной группе была собственная роль. Адвокат подыскивал потенциальных "клиентов", которые хотели незаконно пересечь границу. Женщины организовывали через собственные связи в больницах фиктивное лечение, а также получали поддельные медицинские документы. Организатор — 55-летний ранее судимый за тяжкое преступление гражданин — руководил группой и распределял полученные от "бизнеса" прибыли.

Клиенты фигурантов могли получить вторую или третью группу инвалидности и уехать из Украины. Группу удалось разоблачить благодаря уклонисту, которому за 5 тысяч долларов предложили инвалидность.

Правоохранители уже провели обыски по месту жительства участников группы, а поиски в районной МСЭК продолжаются. Были изъяты деньги, медицинские документы, банковские карты и техника. В районной МСЭК обыски продолжаются.

"Всем четырем фигурантам вручили уведомление о подозрении. Одна из женщин под круглосуточным домашним арестом, организатор и вторая женщина — под стражей без права внести залог. А вот участник группы, который имел адвокатское удостоверение, — успел сбежать. Он не явился на заседание суда по избранию меры пресечения. Его уже объявили в розыск", — сообщил Сергей Болвинов.

Напомним, что на Закарпатье мужчины пытались сбежать за границу, притворившись участниками похоронного кортежа. Переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками похоронного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. Для этого они даже вывесили флаг на автомобиль.

Ранее в Закарпатской области два пограничника сбежали на смежную сторону во время патрулирования. Оба беглеца родом из Сумской области были знакомы между собой и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу.