На Харківщині зник адвокат, який разом із двома пенсіонерками допомагав ухилянтам

Адвокат підшукував потенційних "клієнтів", які хотіли незаконно перетнути кордон. Жінки організовували через власні зв'язки в лікарнях фіктивне лікування, а також отримували підроблені медичні документи.

Related video

У Харківській області викрили групу, яка продавала ухилянтам інвалідності. Один з учасників групи — адвокат втік і перебуває у розшуку. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, дві пенсіонерки, адвокат та організатор схеми — разом допомагали харків'янам призовного віку тікати від мобілізації. У кожного в цій злочинній групі була власна роль. Адвокат підшукував потенційних "клієнтів", які хотіли незаконно перетнути кордон. Жінки організовували через власні зв'язки в лікарнях фіктивне лікування, а також отримували підроблені медичні документи. Організатор — 55-річний раніше засуджений за тяжкий злочин громадянин — керував групою та розподіляв отримані від "бізнесу" прибутки.

Клієнти фігурантів могли отримати другу або третю групу інвалідності та виїхати з України. Групу вдалося викрити завдяки ухилянтові, якому за 5 тисяч доларів запропонували інвалідність.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем мешкання учасників групи, а пошуки в районній МСЕК тривають. Було вилучено гроші, медичні документи, банківські картки та техніку. В районній МСЕК обшуки тривають.

"Всім чотирьом фігурантам вручили повідомлення про підозру. Одна з жінок під цілодобовим домашнім арештом, організатор і друга жінка — під вартою без права внести заставу. А от учасник групи, який мав адвокатське посвідчення, — встиг втекти. Він не з'явився на засідання суду щодо обрання запобіжного заходу. Його вже оголосили в розшук", — повідомив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловіки намагалися втекти за кордон, прикинувшись учасниками похоронного кортежу. Переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками похоронного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна. Для цього вони навіть вивісили прапор на автомобіль.

Раніше у Закарпатській області два прикордонники втекли на суміжну сторону під час патрулювання. Обидва втікачі родом із Сумської області були знайомі між собою та раніше вже двічі намагалися незаконно перетнути кордон.