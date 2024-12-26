На Закарпатті чоловіки намагалися втекти за кордон, прикинувшись учасниками похоронного кортежу

Свої послуги перевізники оцінили у $18 тисяч. Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав вистрибувати із автомобіля.

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У Закарпатській області прикордонники викрили цинічну схему переправлення за кордон. Порушники маскувалися під похоронний кортеж із тілом загиблого на війні воїна. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Так, переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками похоронного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна. Для цього вони навіть вивісили прапор на автомобіль.

Свої послуги вони оцінили у $18 тисяч . За ці кошти вони планували доставити чоловіків призовного віку до кордону.

Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав вистрибувати із автомобіля. Попри це, прикордонники затримали усіх порушників.

Нагадаємо, що раніше у Закарпатській області два прикордонники втекли на суміжну сторону під час патрулювання. Обидва втікачі родом із Сумської області були знайомі між собою та раніше вже двічі намагалися незаконно перетнути кордон.

Також житель Одеси опублікував у місцевому Telegram-каналі відео, в якому розповів про свою втечу до Придністров'я. Одесит стверджував, що прикордонник "втикав у телефон" і не помітив його.