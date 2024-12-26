На Закарпатье мужчины пытались сбежать за границу, притворившись участниками траурного кортежа

Свои услуги перевозчики оценили в $18 тысяч. После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из автомобиля.

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В Закарпатской области пограничники разоблачили циничную схему переправки за границу. Нарушители маскировались под траурный кортеж с телом погибшего на войне воина. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. Для этого они даже вывесили флаг на автомобиль.

Свои услуги они оценили в $18 тысяч. За эти средства они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе.

После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из автомобиля. Несмотря на это пограничники задержали всех нарушителей.

Напомним, что ранее в Закарпатской области два пограничника сбежали на смежную сторону во время патрулирования. Оба беглеца родом из Сумской области были знакомы между собой и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу.

Также житель Одессы опубликовал в местном Telegram-канале видео, в котором рассказал о своем побеге в Приднестровье. Одессит утверждал, что пограничник "втыкал в телефон" и не заметил его.