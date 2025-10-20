У Харківській області за допомогою Mavic 3 знайшли зниклу дитину: деталі (фото)

У Харківській області дрон DJI Mavic 3 застосували для порятунку дитини, яка загубилася на території Сахновщинської територіальної громади.

Про зникнення хлопчика правоохоронцям повідомили його рідні, розповіли поліцейські офіцери громад у Харківській області.

Щоб виявити місцезнаходження дитини, офіцер Андрій Греш за допомогою дрона оперативно обстежив важкодоступну територію, швидко побачив хлопчика та передав координати наземним групам. Неповнолітнього швидко знайшли та цілим і неушкодженим доставили додому.

Дитину виявили у важкодоступній місцевості Фото: Соцсети

Батькам правоохоронці порадили уважніше стежити за дітьми та цікавитися їхнім емоційним станом, колом спілкування та потребами.

Тим часом на фронті активно застосовують дрони для порятунку поранених бійців і навіть евакуації тварин.

Так, рота наземних роботизованих комплексів (НРК) Alter Ego 93-ї бригади Збройних сил України "Холодний Яр" за допомогою дронів вивезла пораненого військового з поля бою. Воїн батальйону "Алькатрас" із позивним "Яник" наступив на міну типу "пелюстка", втратив частину стопи через вибух і не міг вибратися самостійно, але безпілотник прийшов на допомогу.

Своєю чергою військовослужбовці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" вивезли за допомогою НРК із передової кота на прізвисько Прапор.