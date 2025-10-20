В Харьковской области с помощью Mavic 3 нашли пропавшего ребенка: детали (фото)

В Харьковской области дрон DJI Mavic 3 применили для спасения ребенка, который потерялся на территории Сахновщинской территориальной общины.

Об исчезновении мальчика правоохранителям сообщили его родные, рассказали полицейские офицеры общин в Харьковской области.

Чтобы выявить местонахождение ребенка, офицер Андрей Греш с помощью дрона оперативно обследовал труднодоступную территорию, быстро обнаружил мальчика и передал координаты наземным группам. Несовершеннолетнего быстро нашли и целым и невредимым доставили домой.

Ребенка обнаружили в труднодоступной местности Фото: Соцсети

Родителям правоохранители посоветовали внимательнее следить за детьми и интересоваться их эмоциональным состоянием, кругом общения и потребностями.

Тем временем на фронте активно применяются дроны для спасения раненых бойцов и даже эвакуации животных.

Так, рота наземных роботизированных комплексов (НРК) Alter Ego 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" с помощью дронов вывезла раненого военного с поля боя. Воин батальона "Алькатрас" с позывным "Яник" наступил на мину типа "лепесток", потерял часть стопы из-за взрыва и не мог выбраться самостоятельно, но беспилотник пришел на помощь.

В свою очередь военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" вывезли с помощью НРК с передовой кота по кличке Прапор.