Від заморозків до потепління до +16: Діденко спрогнозувала, якою буде погода 22 жовтня

Погода в Україні 22 жовтня запам'ятається хмарністю, туманами, проте без якихось особливих опадів. Також Наталка Діденко попереджає про можливі заморозки.

Прогнозом на середину робочого тижня поділилася українська синоптикиня Наталка Діденко

Погода в Україні 22 жовтня

Завтра погода буде теплою на півдні України та на заході країни.

Протягом дня повітря там прогріється до +12 +16 градусів. Тільки в Рівненській області температура повітря буде +8 +11 градусів. На решті території стовпчики термометрів покажуть +7 +12 градусів вдень і +1 +8 градусів — вночі, причому при проясненнях можливі заморозки.

Локальні дощі пройдуть у Харківській, Луганській, Черкаській, Рівненській та ввечері — і в Київській областях. В інших регіонах опадів не передбачається.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Погода в Києві 22 жовтня

У Києві 22 жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів. Опади малоймовірні.

Відео дня

За прогнозами Діденка, 24-25 жовтня через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт, через що очікують на ускладнення погодних умов: стрибки атмосферного тиску, дощі та посилення вітру.

У гіпертоніків у цей період можливе загострення хронічних серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, якою загалом буде погода цього тижня.

Раніше повідомлялося, що під Києвом уже випав перший сніг.