От заморозков до потепления до +16: Диденко спрогнозировала, какой будет погода 22 октября
Погода в Украине 22 октября запомнится облачностью, туманами, однако без каких-то особых осадков. Также Наталья Диденко предупреждает о возможных заморозках.
Прогнозом на середину рабочей недели поделилась украинский синоптик Наталья Диденко
Погода в Украине 22 октября
Завтра погода будет теплой на юге Украины и на западе страны.
В течение дня воздух там прогреется до +12 +16 градусов. Только в Ровенской области температура воздуха будет +8 +11 градусов. На остальной территории столбики термометров покажут +7 +12 градусов днем и +1 +8 градусов – ночью, причем при прояснениях возможны заморозки.
Локальные дожди пройдут в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером – и в Киевской областях. В остальных регионах осадков не предвидится.
Погода в Киеве 22 октября
В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Осадки маловероятны.
По прогнозам Диденко, 24-25 октября через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, из-за чего ожидается осложнение погодных условий: скачки атмосферного давления, дожди и усиление ветра.
У гипертоников в этот период возможно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, какой в целом будет погода на этой неделе.
Ранее сообщалось, что под Киевом уже выпал первый снег.