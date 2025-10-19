Переменчивая температура и много дождей: чем порадует украинцев погода на следующей неделе

В ближайшие дни, как свидетельствует прогноз погоды синоптика Игоря Кибальчича, температура в Украине будет колебаться, а также выпадет значительное количество осадков. Начало следующей недели удивит похолоданием, но уже вскоре показатели на столбиках термометров снова вырастут.

Волна похолодания будет наиболее ощутимой для западных регионов. Однако влажная и теплая воздушная масса средиземноморского происхождения, принесенные южными и юго-западными ветрами изменят ситуацию. Самая высокая температура ожидается на юге и Закарпатье. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном 19 октября на портале Meteoprog.

Прогноз погоды на будние дни

В понедельник в северной, центральной и восточной частях Украины прогнозируют дожди, местами также возможен туман. Однако на западе и юге преимущественно будет сухо. В западных областях ночью столбики термометров будут фиксировать от -3 до +2 градусов, на остальной территории будет теплее — от +2 до +7. Днем температура прогреется до 5-10 градусов тепла, а в Крыму даже до 12.

Вторник не порадует изменением дождливой погоды в вышеупомянутых частях страны, на остальной же территории снова осадков не предвидится. Ночью и утром местами можно будет увидеть туман. Температура днем поднимется до 7-12 градусов тепла, а вот ночью составит 1-6. Еще холоднее в ночные часы будет на западе — от -2 до +3.

В среду на западе пройдет небольшой дождь. На севере же ожидаются умеренные дожди утром и днем, а в остальных регионах будет в основном сухо. Ночью и в первой половине дня местами будет туман. В ночные часы столбики термометров будут фиксировать от +3 до +8 градусов (лишь местами на Левобережье прогнозируют около нуля), а днем — от +8 до +13. Теплее будет на юге и в Крыму — от +12 до +17.

Четверг будет удивлять украинцев неустойчивой и дождливой погодой, на которую будет влиять атмосферный фронт с юго-запада. Из-за этого в южной и центральной частях страны не исключены ливни, а в основном сухо будет только на западе. Ночью температура опустится до 5-10 градусов тепла или 8-13 только на юге. Днем термометры будут фиксировать 9-16, а местами в Крыму даже до 20.

В пятницу в восточных и западных областях будет дождливо, днем также дожди могут накрыть северные регионы. Местами можно будет наблюдать туман. Ночью температура будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов, а днем — от +12 до +17.

Прогноз погоды на выходные

В субботу по Украине распространится теплая, но неустойчивая погода. Пройдут дожди, а местами и ливни. В южных регионах возможны грозы. Ночью столбики термометров будут фиксировать 7-12 градусов тепла, а днем 10-16. На юге Одесской области воздух прогреется даже до +20.

В воскресенье в большинстве областей сохранятся дожди. Ночью температура опустится до показателей от +6 до +11 градусов, а днем составит от +9 до +14. Теплее будет на юге — от +13 до +18.

Напомним, 19 октября на Киевщине выпал первый снег. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что мокрый снег также возможен в Карпатах, западных и северных областях. Ночью мокрый снег следует ожидать и в столице, а вот днем он сменится дождем.

Также в Укргидрометцентре предупреждали, что в ряде областей 19 октября ожидаются заморозки и сильные порывы ветра. Следующие же выходные, на которых температура в Украине повысится, синоптики объясняют так называемым "бабьим летом".