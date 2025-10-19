Мінлива температура і багато дощів: чим порадує українців погода наступного тижня

Найближчими днями, як свідчить прогноз погоди синоптика Ігоря Кібальчича, температура в Україні коливатиметься, а також випаде значна кількість опадів. Початок наступного тижня здивує похолоданням, але вже невдовзі показники на стовпчиках термометрів знову зростуть.

Хвиля похолодання буде найбільш відчутною для західних регіонів. Однак волога і тепла повітряна маса середземноморського походження, принесені південними та південно-західними вітрами змінять ситуацію. Найвища температура очікується на півдні й Закарпатті. Про це йдеться у прогнозі погоди, опублікованому 19 жовтня на порталі Meteoprog.

Прогноз погоди на будні дні

У понеділок в північній, центральній і східній частинах України прогнозують дощі, місцями також можливий туман. Однак на заході й півдні переважно буде сухо. У західних областях вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від -3 до +2 градусів, на решті території буде тепліше — від +2 до +7. Вдень температура прогріється до 5-10 градусів тепла, а в Криму навіть до 12.

Вівторок не порадує зміною дощової погоди у вищезгаданих частинах країни, на решті ж території знову опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можна буде побачити туман. Температура вдень підніметься до 7-12 градусів тепла, а от вночі становитиме 1-6. Ще холодніше у нічні години буде на заході — від -2 до +3.

У середу на заході пройде невеликий дощ. На півночі ж очікуються помірні дощі вранці й вдень, а у решті регіонів буде здебільшого сухо. Вночі та в першій половині дня місцями буде туман. У нічні години стовпчики термометрів фіксуватимуть від +3 до +8 градусів (лише місцями на Лівобережжі прогнозують близько нуля), а вдень — від +8 до +13. Тепліше буде на півдні й у Криму — від +12 до +17.

Четвер дивуватиме українців нестійкою та дощовою погодою, на яку впливатиме атмосферний фронт з південного заходу. Через у південній та центральній частинах країни не виключені зливи, а здебільшого сухо буде лише на заході. Вночі температура опуститься до 5-10 градусів тепла або 8-13 лише на півдні. Вдень термометри фіксуватимуть 9-16, а місцями в Криму навіть до 20.

У п'ятницю в східних і західних областях дощитиме, вдень також дощі можуть накрити північні регіони. Місцями можна буде спостерігати туман. Вночі температура коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів, а вдень — від +12 до +17.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу Україною пошириться тепла, але нестійка погода. Пройдуть дощі, а місцями й зливи. У південних регіонах можливі грози. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 7-12 градусів тепла, а вдень 10-16. На півдні Одеської області повітря прогріється навіть до +20.

У неділю в більшості областей утримаються дощі. Вночі температура опуститься до показників від +6 до +11 градусів, а вдень становитиме від +9 до +14. Тепліше буде на півдні — від +13 до +18.

Нагадаємо, 19 жовтня на Київщині випав перший сніг. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що мокрий сніг також можливий у Карпатах, західних і північних областях. Вночі мокрий сніг слід очікувати й у столиці, а от вдень він зміниться дощем.

Також в Укргідрометцентрі попереджали, що у низці областей 19 жовтня очікуються заморозки й сильні пориви вітру. Наступні ж вихідні, на яких температура в Україні підвищиться, синоптики пояснюють так званим "бабиним літом".