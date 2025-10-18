В Україну йдуть заморозки — де буде найхолодніше

У неділю, 19 жовтня, на території України очікуються заморозки та сильні пориви вітру.

У західних регіонах України, а також у Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, повідомляє Укргідрометцентр. Рівень небезпеки — жовтий.

Уночі 20 і 21 жовтня в західних областях, а також уночі 21-го на Житомирщині та Вінниччині очікуються заморозки в повітрі. Температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, а рівень небезпеки — II (помаранчевий).

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Фото: укргідрометцентр

Зі свого боку синоптикиня Наталка Діденко також попереджала про прийдешнє похолодання і ймовірність мокрого снігу 19 жовтня через різке зниження температури.

Синоптик Ігор Кибальчич теж прогнозує дощові та прохолодні вихідні. Однак потепління, яке почнеться за тиждень, дасть змогу насолодитися осінніми днями.

"Бабине літо" прийде в Україну на наступних вихідних. Наприкінці місяця, з 27 до 31 жовтня, повітря в Україні прогріється до +18, а в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів. Найтеплішим в Україні буде період із 26 до 30 жовтня, коли денна температура буде від +13 до +18 градусів майже по всій території.

