Можливий мокрий сніг: якою буде погода на вихідних

Субота в Україні буде відносно теплою, лише в західних регіонах температура буде нижчою, ніж на решті території країни. Однак у неділю ситуація зміниться.

Температура повітря на заході прогріється до +8 +12, а вітер посилиться, тоді як в інших областях вона становитиме в суботу, 18 жовтня, від +12 +15, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 18 жовтня

Активний циклон із північного заходу ще сьогодні, 17 жовтня, принесе в Україну дощі та похолодання, які на вихідних торкнуться більшості регіонів.

Як уже йшлося, субота буде відносно теплою, але це — лише на день, попереджає синоптик.

Найближчої ночі в Україні очікується +4 +10 градусів, і хмарна погода перешкоджатиме заморозкам.

У Карпатах температура повітря може бути нижчою.

Погода в Києві 18 жовтня

У столиці очікується хмарна, проте ще досить тепла погода. У другій половині дня можливі дощі. Вітер дутиме з південного заходу, помірний, часом поривчастий.

Погода на 19 жовтня

Уже в неділю, 19 жовтня, в Україні різко похолодає — до +4 +8 градусів. На сході температура повітря ще втримається на позначці +1 +15 градусів.

По всій території країни в неділю очікуються періодичні дощі, а через різке зниження температури повітря можливий і мокрий сніг.

У понеділок, 20 жовтня, холодна погода в Україні втримається.

Діденко наголошує, що це похолодання — ще не остаточне, проте варто завчасно подбати про теплі речі.

